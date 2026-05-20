Un premio trasformato in aiuto | il gesto solidale degli studenti del Marvelli

Gli studenti del Marvelli hanno deciso di destinare un premio a un aiuto concreto, dimostrando una scelta di solidarietà. Il loro gesto si inserisce in un percorso educativo e creativo ispirato agli insegnamenti di don Oreste Benzi. La decisione di trasformare un riconoscimento in un contributo tangibile rappresenta un esempio di impegno e attenzione verso le realtà sociali. La scelta è stata condivisa tra gli studenti, che hanno preferito sostenere un progetto o una causa con i fondi ottenuti.

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