Un premio trasformato in aiuto | il gesto solidale degli studenti del Marvelli

Da riminitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti del Marvelli hanno deciso di destinare un premio a un aiuto concreto, dimostrando una scelta di solidarietà. Il loro gesto si inserisce in un percorso educativo e creativo ispirato agli insegnamenti di don Oreste Benzi. La decisione di trasformare un riconoscimento in un contributo tangibile rappresenta un esempio di impegno e attenzione verso le realtà sociali. La scelta è stata condivisa tra gli studenti, che hanno preferito sostenere un progetto o una causa con i fondi ottenuti.

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Un gesto di solidarietà che dà ancora più valore a un percorso educativo e creativo nato nel segno degli insegnamenti di don Oreste Benzi. I ragazzi della classe 2ª A dell’Istituto Comprensivo “A. Marvelli” di Rimini hanno infatti deciso di devolvere all’AROP il premio ottenuto grazie alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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