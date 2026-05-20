Un milione di euro dalla Regione Siciliana per l’educazione digitale dei minori

Da dayitalianews.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha stanziato un milione di euro destinati a finanziare progetti di educazione digitale rivolti ai minori. La somma, assegnata dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, mira a supportare iniziative volte a migliorare l’alfabetizzazione digitale tra i giovani. I fondi saranno distribuiti attraverso bandi pubblici e contribuiranno a promuovere attività formative e strumenti innovativi per l’apprendimento online. La misura si inserisce in un piano più ampio di interventi dedicati alla crescita digitale dei ragazzi.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana ha pubblicato un nuovo avviso pubblico destinato a finanziare progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale rivolti ai minori, con uno stanziamento complessivo di un milione di euro. L’iniziativa punta a promuovere un utilizzo più consapevole delle tecnologie digitali tra bambini e adolescenti, con particolare attenzione alla prevenzione dei pericoli presenti online, come l’esposizione a contenuti violenti o inappropriati, il cyberbullismo e altre forme di disagio legate al web. L’obiettivo: educare a un uso responsabile della rete. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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