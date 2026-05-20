A Pioltello apre uno spazio dedicato ai caregiver, chiamato Spazio Capovolto, pensato per offrire ascolto e supporto a chi si prende cura di persone con demenza o fragilità cognitiva. Il centro si propone di contrastare l’isolamento di chi assiste le persone più fragili, creando un punto di riferimento nel territorio. L’iniziativa mira a fornire un luogo di confronto e aiuto diretto per le famiglie che affrontano queste sfide quotidiane.

Dalla parte delle famiglie, a Pioltello nasce Spazio Capovolto, ascolto e sostegno per chi assiste persone in condizione di demenza, o di fragilità cognitiva. Un fenomeno sempre più diffuso, aumenta chi si occupa di un coniuge o di un parente colpito da Alzheimer. Un impegno quotidiano spesso silenzioso, fatto di responsabilità, gestione pratica e senso di isolamento. È in risposta a questo bisogno crescente che in città prende forma il nuovo servizio pensato per offrire aiuto ai caregiver. L’iniziativa sarà presentata martedì alle 18 in Biblioteca e nasce dalla collaborazione tra il Comune e la Cooperativa Ripari. Obiettivo, creare un luogo stabile in cui chi si prende cura degli altri possa trovare, a propria volta, supporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un luogo per sostenere i caregiver: "Così battiamo il loro isolamento"

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