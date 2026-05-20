Un incontro a scuola tra testimoni dei conflitti e giovani generazioni

Giovedì 21 maggio, presso l’aula magna dell’istituto “IV Novembre”, si terrà l’incontro intitolato “Memorie del passato per un futuro di solidarietà”. L’evento vedrà la partecipazione di testimoni dei conflitti che racconteranno le proprie esperienze alle giovani generazioni. L’appuntamento, che inizierà alle 9, offrirà l’opportunità di approfondire le conseguenze dei conflitti attraverso testimonianze dirette, creando uno spazio di confronto tra chi ha vissuto momenti difficili e chi sta crescendo.

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I testimoni dei conflitti a confronto con le giovani generazioni. Giovedì 21 maggio, a partire dalle 9, l’aula magna dell’istituto “IV Novembre” ospiterà l’incontro “Memorie del passato per un futuro di solidarietà” che rappresenterà un’occasione di riflessione e approfondimento sulle conseguenze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video my runaway husband is actually my new ceo! he returned after a year just to divorce me. Sullo stesso argomento Leggi anche: "GenerAzioni in rete. Giovani, donne e lavoro": l'incontro a Brindisi Bullismo, legalità ed empatia: un incontro speciale per gli alunni delle classi prime e seconde della scuola Maja-Materdona - x.com Un incontro a scuola tra testimoni dei conflitti e giovani generazioniL’Istituto IV Novembre ospiterà l’ANVCG con l’incontro Memorie del passato per un futuro di solidarietà ... msn.com Insulti in chat, tredicenne bullizzato: l’incontro a scuola per riappacificarsiGenova – Una banale lite tra due compagni di classe di una scuola media del levante cittadino si è trasformata in un caso di cyberbullismo. Grave perché sia la vittima sia il bullo non hanno ancora ... ilsecoloxix.it