Un grande sì al Conte bis A patto che l' obiettivo sia il ritorno al Mondiale
Un forte sostegno al governo di coalizione si è espresso in Parlamento, con l’approvazione di una mozione che appoggia il nuovo esecutivo, a condizione che l’obiettivo principale sia la qualificazione al prossimo Mondiale. Tra i sostenitori spicca un rappresentante che ha dichiarato come sia fondamentale puntare sulla vittoria in competizioni internazionali, sottolineando l’importanza di mantenere alta la bandiera azzurra. La sua posizione si basa sulla convinzione che la squadra nazionale possa diventare un motore di unità e orgoglio nazionale.
Se Giovanni Malagò, probabile nuovo presidente della federcalcio, affidasse la Nazionale ad Antonio Conte, in questi giorni e a un passo dall’addio al Napoli, chi potrebbe contestarne la scelta? Antonio Conte è stato commissario tecnico nel biennio 2014-2016. Carlo Tavecchio, eletto al posto del dimissionario Giancarlo Abete, lo individuò come sostituto di Cesare Prandelli. Abete e Prandelli lasciarono dopo l’eliminazione al primo turno in Brasile, nel Mondiale del 2014. Ai tempi sembrava un fallimento epocale, ma non avevamo visto niente. Almeno in quel periodo ai Mondiali andavamo. Non ne giochiamo uno proprio dalla Coppa del Mondo di dodici anni fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Assolutamente sì. Ecco quelle dichiarazioni. Cosa dire? Un grande; un idolo. Immaginate allenatori e dirigenti di oggi, e il politically correct (a parte Conte, che infatti è cresciuto con Lippi). E qualcosa di simile disse in relazione a farsopoli dopo la vittoria del m x.com
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