Un grande sì al Conte bis A patto che l' obiettivo sia il ritorno al Mondiale

Un forte sostegno al governo di coalizione si è espresso in Parlamento, con l’approvazione di una mozione che appoggia il nuovo esecutivo, a condizione che l’obiettivo principale sia la qualificazione al prossimo Mondiale. Tra i sostenitori spicca un rappresentante che ha dichiarato come sia fondamentale puntare sulla vittoria in competizioni internazionali, sottolineando l’importanza di mantenere alta la bandiera azzurra. La sua posizione si basa sulla convinzione che la squadra nazionale possa diventare un motore di unità e orgoglio nazionale.

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