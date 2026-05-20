Un fucile soldi e droga in casa | la scoperta a Pompei
I carabinieri di Pompei hanno trovato in un’abitazione un fucile monocanna calibro 12 con matricola abrasa, sei cartucce, una somma di denaro e droga. L’operazione ha coinvolto un uomo di 32 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine. All’interno della casa sono stati rinvenuti gli oggetti sopra descritti, senza che siano state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine.
Denaro, droga e un fucile monocanna calibro 12 con matricola abrasa e sei cartucce. È quanto trovato dai carabinieri della stazione di Pompei all'interno dell'abitazione di un 32enne già noto alle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato 100 grammi di marijuana e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Niky Savage - Droga Armi Soldi
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