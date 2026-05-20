A Napoli, nel centro di Piazza Nazionale, un edificio che in passato rappresentava il potere criminale è stato restituito alla comunità. In questo stabile, ogni giorno si percepisce un clima diverso, fatto di rinascita e di speranza. Recentemente, sono stati premiati i giovani coinvolti nella Fondazione “A Voce de Creature”, che si impegna a supportare i giovani della città. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse personalità e rappresentanti della comunità locale.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sei coupon per l'acquisto di materiale didattico e di cartoleria sono stati donati dal prof. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Un faro di speranza a Napoli: premiati i giovani della Fondazione “A Voce de Creature”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Napoli, nasce "A speranza de creature": un asilo nido per i bambini sotto i 5 anniNella notte illuminata di Napoli brilla il cuore di Don Luigi Merola, che ha chiamato a raccolta istituzioni e imprenditori, con una cena benefica,...

Leggi anche: Telese, “A voce alta”: alla Fondazione Romano la lettura del De Profundis di Oscar Wilde

Trump attacca Leone XIV: mons. Dal Cin (Loreto), la voce del Papa un faro di speranzaA nome mio personale, della prelatura di Loreto e dell’intera comunità del santuario della Santa Casa, desidero esprimere profonda amarezza e filiale vicinanza a Sua Santità Papa Leone XIV, a seguito ... agensir.it

Il Cantico delle Creature, da 800 anni voce di speranzaUn canto di lode del Creato, il primo poema in italiano volgare, ma anche un inno di misericordia, perdono, presa di coscienza della croce, unico e ultimo viatico per arrivare a Dio e alla vita eterna ... avvenire.it