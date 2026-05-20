Un dolce a forma di bicicletta per il Giro d' Italia a Verbania | la creazione della Pasticceria Glorioso

A Verbania è stato presentato un dolce a forma di bicicletta, realizzato dalla Pasticceria Glorioso. Il pastry chef Emilio Glorioso, nato nel 1989, ha ideato questa creazione in occasione del Giro d’Italia. Al taglio, il dolce mostra il tricolore italiano, simbolo della manifestazione ciclistica. Glorioso dirige questa pasticceria dal 2025, anno in cui ha preso le redini dell’attività di famiglia. La creazione è stata destinata a celebrare l’evento sportivo e la tradizione italiana.

Un dolce a forma di bicicletta che al taglio svela il tricolore italiano. L'ha creato Emilio Glorioso, il pastry chef, classe 1989, che dal 2025 è alla guida della Pasticceria Glorioso di Verbania. In occasione della 13esima tappa del Giro d'Italia, che venerdì 22 si concluderà proprio a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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