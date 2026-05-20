Un continuo via vai di persone e in casa oltre 4 chili di hashish | 33enne arrestato

Nel quartiere Lucento, la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 33 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati oltre quattro chili di hashish, mentre un continuo movimento di persone si svolgeva nelle vicinanze. L’arresto è stato effettuato in seguito a controlli mirati, e l’uomo è stato portato in commissariato. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e si prosegue con le indagini.

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