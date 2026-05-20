Un arresto per pedopornografia ad Ancona gestiva un catalogo da 2 terabyte
Le forze di polizia di Ancona hanno arrestato una persona nel corso di un'operazione antidroga. La persona è accusata di aver gestito un archivio digitale di circa 2 terabyte contenente materiale pedopornografico. L'indagine è partita da una segnalazione e ha portato al sequestro di dispositivi elettronici e alla perquisizione dell'abitazione dell'indagato. L'arresto è stato effettuato nella mattinata di oggi e l’indagato si trova ora in custodia presso la locale caserma.
ANCONA (ITALPRESS) – Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ancona hanno arrestato un uomo responsabile di detenzione di materiale pedopornografico, aggravata dal possesso di “un ingente quantitativo” e dall'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alla rete telematica. L'articolata indagine, condotta dal G.I.C.O. del Nucleo PEF di Ancona e coordinata dalla Procura del capoluogo dorico, era iniziata alcuni mesi fa e si è sviluppata anche attraverso le più moderne tecnologie in uso al Corpo e mediante l'impiego di militari specializzati CFDA – “Computer Forensics e Data Analysis”. All'esito delle attività, è stato individuato e sequestrato un “catalogo” digitale di oltre 2 Terabyte, contenente oltre 500. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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