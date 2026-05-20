Un arresto per pedopornografia ad Ancona gestiva un catalogo da 2 terabyte

Le forze di polizia di Ancona hanno arrestato una persona nel corso di un'operazione antidroga. La persona è accusata di aver gestito un archivio digitale di circa 2 terabyte contenente materiale pedopornografico. L'indagine è partita da una segnalazione e ha portato al sequestro di dispositivi elettronici e alla perquisizione dell'abitazione dell'indagato. L'arresto è stato effettuato nella mattinata di oggi e l’indagato si trova ora in custodia presso la locale caserma.

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ANCONA (ITALPRESS) – Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ancona hanno arrestato un uomo responsabile di detenzione di materiale pedopornografico, aggravata dal possesso di “un ingente quantitativo” e dall'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alla rete telematica. L'articolata indagine, condotta dal G.I.C.O. del Nucleo PEF di Ancona e coordinata dalla Procura del capoluogo dorico, era iniziata alcuni mesi fa e si è sviluppata anche attraverso le più moderne tecnologie in uso al Corpo e mediante l'impiego di militari specializzati CFDA – “Computer Forensics e Data Analysis”. All'esito delle attività, è stato individuato e sequestrato un “catalogo” digitale di oltre 2 Terabyte, contenente oltre 500. 🔗 Leggi su Iltempo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 41enne arrestato a Taranto per pedopornografia, sequestrati 7 terabyte di datiEseguito un arresto in provincia di Taranto per detenzione di materiale pedopornografico. Pedopornografia, arrestato un uomo ad Ancona: sequestrati oltre 500mila fileAl termine di un’operazione durata mesi, la Guardia di Finanza di Ancona ha arrestato un uomo per detenzione di materiale pedopornogafico. Un arresto per pedopornografia ad Ancona, gestiva un catalogo da 2 terabyteANCONA (ITALPRESS) – Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ancona hanno arrestato un uomo responsabile di detenzione di materiale pedopornografico, aggravata dal possesso di ... italpress.com Pedopornografia, gestiva un catalogo di 500mila file: arrestatoFile, pc e smartphone sono stati sequestrati, un sito web e un canale di una nota piattaforma di comunicazione e social media sono stati oscurati ... rainews.it