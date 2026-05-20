Un nuovo nome brasiliano potrebbe presto arrivare alla Roma, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. La società sta monitorando da vicino la situazione e si prepara a definire la trattativa nei prossimi giorni. La partita di domenica prossima si preannuncia decisiva anche per i calciatori coinvolti, con molti che attenderanno con ansia le eventuali novità. La finestra di mercato si avvicina e le prossime ore potrebbero portare sviluppi importanti per il futuro del club.

Nome nuovo di calciomercato in ottica giallorossa, gli ultimi aggiornamenti Quelli di domenica prossima saranno i novanta minuti più lunghi per giocatori e tifosi della Roma. Un’eventuale vittoria contro il Verona, infatti, consentirebbe ai giallorossi di tornare in Champions League dopo otto anni di assenza e la città sta vivendo con grande fibrillazione la settimana post vittoria al derby. (Ansa Foto e AI) – calciomercato.it Mentre la squadra e lo staff tecnico si concentrano esclusivamente sule vicende di campo, la proprietà continua a lavorare anche sui rinnnovi e sulla costruzione della nuova dirigenza, che dovrà occuparsi del calciomercato in sinergia con Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Un altro brasiliano per la Roma: tentazione nerazzurra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ederson e la tentazione Inter: Marotta prova lo sgambetto all’Atletico Madrid per il brasiliano. E c’è un precedentedi Alberto PetrosilliEderson è la grande tentazione in casa Inter: il centrocampista è ad un passo dall’Atletico ma Marotta prova lo sgambetto...

Probabili formazioni Bosnia Italia, tentazione Pio Esposito per Gattuso! Il ct pensa alla staffetta in un altro ruoloMercato Milan, pista Zirkzee sempre viva: nuovi segnali dall’Inghilterra, l’olandese resta intrigato.

Wesley è stata una delle rivelazioni dell’anno in casa #ASRoma ed in #SerieA, guadagnandosi un posto come pilastro della rosa e anche premiato dal #Cies come giocatore più prezioso per i giallorossi. Ecco le statistiche di quest’annata del brasiliano. x.com

FOTO - Brasile, i convocati di Ancelotti per i Mondiali: presente WesleyIn serata è arrivato l'annuncio del Ct della nazionale verdeoro: c'è anche il laterale della Roma nella lista dei calciatori a disposizione ... ilromanista.eu

[Matteo Moretto] Juventus e Alisson hanno raggiunto un accordo verbale. Nelle prossime settimane, la posizione del Liverpool riguardo alla possibile partenza del portiere brasiliano diventerà chiara. reddit

Brasile, i convocati per il Mondiale: Wesley c’è, chiamati anche due ex RomaWesley ha strappato la chiamata per il Mondiale. Oltre a lui ci sono anche due ex Roma. Solo un altro, invece, l'italiano. siamolaroma.it