Un altro brasiliano per la Roma | tentazione nerazzurra

Da calciomercato.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo nome brasiliano potrebbe presto arrivare alla Roma, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. La società sta monitorando da vicino la situazione e si prepara a definire la trattativa nei prossimi giorni. La partita di domenica prossima si preannuncia decisiva anche per i calciatori coinvolti, con molti che attenderanno con ansia le eventuali novità. La finestra di mercato si avvicina e le prossime ore potrebbero portare sviluppi importanti per il futuro del club.

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Nome nuovo di calciomercato in ottica giallorossa, gli ultimi aggiornamenti Quelli di domenica prossima saranno i novanta minuti più lunghi per giocatori e tifosi della  Roma. Un’eventuale vittoria contro il Verona, infatti, consentirebbe ai giallorossi di tornare in  Champions League  dopo otto anni di assenza e la città sta vivendo con grande fibrillazione la settimana post vittoria al derby. (Ansa Foto e AI) – calciomercato.it Mentre la squadra e lo staff tecnico si concentrano esclusivamente sule vicende di campo, la proprietà continua a lavorare anche sui rinnnovi e sulla costruzione della nuova dirigenza, che dovrà occuparsi del  calciomercato  in sinergia con Gian Piero  Gasperini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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