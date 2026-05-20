Un adolescente su cinque pensa di farsi del male | il disagio giovanile cambia forma

Secondo un’indagine recente, un adolescente su cinque ha avuto pensieri di autolesionismo o di non voler continuare a vivere almeno una volta nella vita. Inoltre, il 31% dei giovani intervistati afferma di sentirsi più compreso dall’intelligenza artificiale rispetto alle persone con cui interagisce quotidianamente. Questi dati evidenziano un cambiamento nelle modalità con cui i ragazzi affrontano e vivono il disagio giovanile, che si manifesta anche attraverso il rapporto con le tecnologie digitali.

Un adolescente su cinque ha pensato almeno una volta di farsi del male o di non voler vivere. E il 31% dei ragazzi si sente più compreso dall'intelligenza artificiale che dalle persone in carne e ossa. Sono i dati più allarmanti del nuovo Rapporto nazionale sul disagio giovanile, presentato oggi. 🔗 Leggi su Today.it

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