Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

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Da calcionews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Serie A sono arrivate diverse novità che riguardano vari aspetti del campionato italiano. Sono state annunciate modifiche a calendari e risultati delle partite recenti, con aggiornamenti su infortuni e squalifiche di alcuni giocatori. Le squadre coinvolte hanno comunicato ufficialmente le formazioni e le strategie adottate in vista delle prossime gare. Inoltre, sono state rese note alcune decisioni ufficiali da parte delle autorità sportive, che riguardano aspetti disciplinari e regolamentari del torneo.

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