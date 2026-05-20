Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Oggi in Serie A sono arrivate diverse novità che riguardano vari aspetti del campionato italiano. Sono state annunciate modifiche a calendari e risultati delle partite recenti, con aggiornamenti su infortuni e squalifiche di alcuni giocatori. Le squadre coinvolte hanno comunicato ufficialmente le formazioni e le strategie adottate in vista delle prossime gare. Inoltre, sono state rese note alcune decisioni ufficiali da parte delle autorità sportive, che riguardano aspetti disciplinari e regolamentari del torneo.

Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità Ferreira Pinto a cuore aperto: «Dalle arance al biglietto per l’Italia. A Bergamo ho trovato la vita» Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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L’EDOTORIALE ? Nemmeno negli anni più bui della Serie B, né in quelli subito dopo la promozione, mi era mai successo di sentirmi così distante dalla Juventus. Anche allora c’erano limiti, errori, sconfitte. Ma c’era qualcosa che ti legava comunque a quella x.com

Quando si gioca la 38ª e ultima giornata di Serie A, il calendario delle partite: 5 in contemporaneaIl calendario dell’ultima giornata di Serie A verrà reso noto nelle prossime ore. Giocheranno in contemporanea le squadre che lottano per un posto in Champions e per la salvezza. Leggi le notizie in t ... fanpage.it

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