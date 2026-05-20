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Oggi si susseguono aggiornamenti sul calciomercato estivo, con diverse trattative in corso e voci di trasferimenti imminenti. La sessione di mercato, che si sta svolgendo in questi giorni, coinvolge vari club e giocatori, con alcune conferme e altri ancora da definire. La redazione di Calcio News24 monitora costantemente le mosse in campo e le ufficializzazioni, offrendo un flusso continuo di notizie aggiornate su tutte le novità di giornata.

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Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità Ferreira Pinto a cuore aperto: «Dalle arance al biglietto per l’Italia. A Bergamo ho trovato la vita» Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ULTIME NOTIZIE! APPENA ANNUNCIATO! NESSUNO SE LO ASPETTAVA! NOTIZIE SULLA JUVENTUS Milan, le notizie top di oggi: Maldini e Nesta commoventi, Leao ai saluti? Le ultime novità da Milanello #Milan #Calciomercato #ACMilan #SempreMilan x.com Calciomercato Lazio: ultime notizie live | Sky SportLazio in questa sessione di mercato Ha acquistato: Motta (p, Reggiana), Taylor (c, Ajax), Przyborek (c. Pogon), Ratkov (a, Salisburgo), Maldini (a, Atalanta) in prestito, Gonzalez (a, Atlas) f.p. Ha c ... sport.sky.it Calciomercato: Baldanzi verso la Fiorentina, altra puntata della telenovela Raspadori, il Genoa sul portiere di Cristiano RonaldoCalciomercato Lazio: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it