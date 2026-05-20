UK inflazione al 2,8% ad aprile | cala il tasso occhio ai carburanti
A aprile, l’inflazione nel Regno Unito si è attestata al 2,8%, segnando una diminuzione rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia, questa riduzione non si traduce necessariamente in un risparmio per i consumatori, soprattutto considerando l’aumento dei prezzi dei carburanti. La crisi in Medio Oriente ha avuto un impatto diretto sui costi energetici, contribuendo all’aumento dei prezzi del carburante. Questi fattori si sommano e continuano a influenzare il potere d’acquisto delle famiglie.
? Punti chiave Perché il calo dell'inflazione non si riflette sul portafoglio dei consumatori?. Come influisce la crisi in Medio Oriente sui prezzi del carburante?. Quali rischi vede la Bank of England per i prossimi mesi?. Perché il risparmio familiare è minacciato nonostante il calo del CPI?.? In Breve Inflazione servizi al 3,2%, minimo da gennaio 2022.. Costi carburante aumentati del 23% per tensioni USA, Israele e Iran.. Emissione obbligazionaria perpetua da 500 milioni di euro con richiamo nel 2031.. Rischio accelerazione inflazione per chiusura stretto di Hormuz e crisi energetica..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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