UK inflazione al 2,8% ad aprile | cala il tasso occhio ai carburanti

A aprile, l’inflazione nel Regno Unito si è attestata al 2,8%, segnando una diminuzione rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia, questa riduzione non si traduce necessariamente in un risparmio per i consumatori, soprattutto considerando l’aumento dei prezzi dei carburanti. La crisi in Medio Oriente ha avuto un impatto diretto sui costi energetici, contribuendo all’aumento dei prezzi del carburante. Questi fattori si sommano e continuano a influenzare il potere d’acquisto delle famiglie.

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