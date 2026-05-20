Recentemente, una leader politica ha chiesto a Bruxelles maggiori possibilità di manovra in bilancio, evidenziando tensioni tra le istituzioni europee e i governi nazionali. Questa richiesta si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sull’autonomia economica e le decisioni finanziarie all’interno dell’Unione Europea. Alcuni osservatori ritengono che le posizioni adottate riflettano un orientamento condiviso da vari attori politici, che si traduce in un atteggiamento di rigidità rispetto alle esigenze di singoli Stati.

La richiesta di Giorgia Meloni a Bruxelles per avere più margini di manovra in bilancio, e già solo questo è di per sé sufficientemente avvilente, certifica come l’Ue si sia radicalizzata su almeno tre ideologie. La prima attiene al feticcio del deficit pubblico non superiore al 3% del Pil. Un numero convenzionale, privo di qualsivoglia fondamento economico e scientifico. Nei negoziati che portarono al concepimento del Trattato di Maastricht (che poi è stato un aborto) fu escogitata questa regola. Semplice, facile da ricordare e da far digerire all’opinione pubblica. Un consulente del Tesoro francese, Guy Abeille, l’avrebbe suggerita proprio per la sua «immediatezza comunicativa». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ue, sull'energia Bruxelles è schiava di tre ideologie

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