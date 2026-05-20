UE | piano per i fertilizzanti contro il rischio crisi alimentare

L'Unione Europea ha presentato un piano per i fertilizzanti con l'obiettivo di prevenire una crisi alimentare globale. La discussione si concentra sui possibili effetti di un eventuale blocco dello Stretto di Hormuz sui prezzi dei generi alimentari. Si evidenzia anche come un aumento dell’80% nel costo dei fertilizzanti possa influire sui raccolti previsti nel 2027. Questi temi sono al centro di una serie di analisi e decisioni in ambito europeo.

? Punti chiave Come influirà il blocco dello Stretto di Hormuz sui prezzi alimentari?. Perché l'aumento dell'80% dei fertilizzanti minaccia i raccolti del 2027?. Quali misure finanzierà la Commissione per sostenere gli agricoltori europei?. Come può l'agricoltura di precisione ridurre la dipendenza dal gas naturale?.? In Breve UE importa 30% azoto, 70% fosfati e 40% potassio necessari per le colture.. Prezzi fertilizzanti azotati cresciuti dell'80% rispetto alle medie registrate nel 2024.. Liquidità rapida tramite riserva PAC prevista prima dell'inizio dell'estate 2026.. Rischio critico per il ciclo produttivo 2027 per decisioni sementi e azoto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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L'aumento dei prezzi sta mettendo a dura prova gli agricoltori: meno fertilizzanti, rese inferiori. Con l'avvicinarsi della prossima stagione di semina, l' non può permettersi di aspettare. L'UE interviene con un nuovo piano d'azione ec.europa.eu/commissi x.com

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