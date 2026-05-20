Udine attraverso l' obiettivo | torna la fotomaratona urbana
Sabato 23 maggio, la città si trasforma in un grande palcoscenico per la fotomaratona urbana organizzata da Spazio Udine. Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di scattare fotografie in diversi punti della città, che fungeranno da scenari per le loro immagini. La maratona, aperta a tutti, prevede che i partecipanti si spostino tra varie zone, catturando scorci e dettagli di Udine con le proprie fotocamere o smartphone.
Torna la fotomaratona urbana organizzata da Spazio Udine: sabato 23 maggio la città diventa un set fotografico a cielo aperto.L'eventoDopo il successo della prima edizione di due anni fa, torna la fotomaratona organizzata da Spazio Udine, dove non si corre, ma si percorrone le strade e le piazze. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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