Ucraina-Russia Ft | Ue valuta Draghi o Merkel come mediatori con Putin
L'Unione Europea sta considerando di affidare a figure di spicco come l'ex presidente della Banca centrale europea o l'ex cancelliera tedesca il compito di mediare tra le parti coinvolte nel conflitto tra Ucraina e Russia. La decisione si inserisce in un contesto di possibili negoziati con il presidente russo, con l’obiettivo di facilitare un dialogo tra le parti. Al momento, non sono stati annunciati tempi o modalità precise per questa eventuale mediazione.
(Adnkronos) – L'Unione europea sta valutando di assegnare all'ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi o all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel il ruolo di mediatore in potenziali negoziati con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive in esclusiva il Financial Times citando fonti informate sui colloqui, secondo le quali i ministri degli Esteri della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
EU Split on Russia Talks; Russia Conducts Huge Ukraine Strike Reports New Weapon Hits Dnipro; Iran
Sullo stesso argomento
Ucraina, Financial Times: “L’Europa valuta Draghi o Merkel come mediatori con Putin”. Mosca: “Avanti fino al raggiungimento degli obiettivi”“A fronte delle dichiarazioni bellicose” del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “dobbiamo continuare l’operazione militare speciale fino al...
Guerra in Ucraina: l’UE valuta Draghi e Merkel per trattare con Putin? Punti chiave Chi sono i candidati europei proposti per negoziare con il Cremlino? Perché la figura di Mario Draghi è considerata ideale per la...
Ucraina-Russia, Ft: Ue valuta Draghi o Merkel come mediatori con Putin x.com
Ft, Ue valuta Draghi o Merkel come mediatori con la Russia facebook
ULTIM'ORA: L'UE approva formalmente un prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia reddit
Ucraina-Russia, Ft: Ue valuta Draghi o Merkel come mediatori con PutinSecondo alcuni fonti, oltre all'ex presidente della Bce o all'ex cancelliera tedescaa, altri governi hanno proposto come candidati il presidente finlandese Alexander Stubb e il suo predecessore Sauli ... adnkronos.com
Guerra Ucraina Russia, Ft: Ue valuta Draghi o Merkel come intermediari con Putin. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Ft: 'Ue valuta Draghi o Merkel come intermediari con Putin'. LIVE ... tg24.sky.it