Ucraina-Russia Ft | Ue valuta Draghi o Merkel come mediatori con Putin

L'Unione Europea sta considerando di affidare a figure di spicco come l'ex presidente della Banca centrale europea o l'ex cancelliera tedesca il compito di mediare tra le parti coinvolte nel conflitto tra Ucraina e Russia. La decisione si inserisce in un contesto di possibili negoziati con il presidente russo, con l’obiettivo di facilitare un dialogo tra le parti. Al momento, non sono stati annunciati tempi o modalità precise per questa eventuale mediazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui