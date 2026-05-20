Ucraina Financial Times | L’Europa valuta Draghi o Merkel come mediatori con Putin Mosca | Avanti fino al raggiungimento degli obiettivi

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il Financial Times, alcuni paesi europei stanno considerando figure come Draghi o Merkel come possibili mediatori nelle trattative con la Russia. Mosca ha ribadito l’intenzione di proseguire l’operazione militare speciale fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati, come affermato da Dmitry Peskov a Pechino e riportato dalla Tass. Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky ha confermato le sue dichiarazioni sulla situazione bellica, senza specificare ulteriori dettagli.

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“A fronte delle dichiarazioni bellicose” del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “dobbiamo continuare l’operazione militare speciale fino al raggiungimento dei nostri obiettivi”, ha dichiarato Dmitry Peskov da Pechino, citato dalla Tass. Il portavoce del Cremlino punta il dito contro le parole del presidente di Kiev, secondo cui l’Ucraina avrebbe preparato un piano per colpire la Russia a giugno. “Non contribuiscono a una soluzione pacifica del conflitto”, ha affermato Peskov: “Sentiamo ripetutamente dichiarazioni bellicose. Questo non è il tipo di dichiarazioni che favorirebbero uno spirito di dialogo e di pace”. La Russia dunque inasprisce i toni proprio mentre l’Europa prova a costruire un ponte con Mosca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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