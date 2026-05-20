Ucraina Financial Times | L’Europa valuta Draghi o Merkel come mediatori con Putin Mosca | Avanti fino al raggiungimento degli obiettivi

Secondo il Financial Times, alcuni paesi europei stanno considerando figure come Draghi o Merkel come possibili mediatori nelle trattative con la Russia. Mosca ha ribadito l’intenzione di proseguire l’operazione militare speciale fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati, come affermato da Dmitry Peskov a Pechino e riportato dalla Tass. Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky ha confermato le sue dichiarazioni sulla situazione bellica, senza specificare ulteriori dettagli.

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