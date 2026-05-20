Durante il processo a Bologna per l’omicidio del capotreno, Marin Jelenic ha rivolto parole dure in aula, urlando più volte “Mafia, mafia” mentre si muoveva nervosamente nella gabbia di vetro. L’uomo è accusato di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio, e la tensione si è fatta palpabile tra i presenti. La discussione si è svolta davanti alla corte, mentre Jelenic manifestava il suo stato emotivo e ripeteva quel termine ad alta voce.

"Mafia, mafia". Marin Jelenic, imputato a Bologna per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, pronuncia questo parole in aula mentre cammina nervosamente nella gabbia di vetro. "Stia zitto, altrimenti la faccio allontanare", la reazione immediata del presidente della Corte d'Assise, Pasquale Liccardo. Ieri pomeriggio Jelenic ha revocato il mandato al suo avvocato di fiducia, Christian Di Nardo, e ora è difeso da un legale d'ufficio. "Dopo la prima udienza mi hanno portato al carcere di Modena, la polizia mi ha aggredito e portato via tutta la mia roba, questo è grave", dice ancora Jelenic rivolgendosi a Liccardo. Poi, parlando con l'interprete, una volta che si è seduto in prima fila accanto al nuovo legale, ha chiesto perché il suo vecchio difensore fosse ancora in aula. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uccise il capotreno, tensione al processo. Jelenic urla: "Mafia, mafia"

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