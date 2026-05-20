A sette giorni dalla 17esima tappa del Giro d’Italia, si susseguono comunicazioni, appelli e ordinanze. Nel frattempo, la città si prepara a vivere l’ultima settimana di eventi e iniziative dedicate alla corsa rosa, tra mostre e manifestazioni che anticipano l’arrivo della gara. La settimana di attesa si caratterizza anche per l’organizzazione di eventi e iniziative culturali che accompagnano il countdown verso la tappa finale. La città si anima con manifestazioni e programmi dedicati alla grande corsa ciclistica.

Meno sette giorni alla 17esima tappa del Giro d’Italia: piovono istruzioni, appelli e ordinanze. Ma è anche l’ultima settimana di festa ed eventi “prequel“, naturalmente in rosa. "Tutta la comunità partecipi - così il sindaco - a un grande evento collettivo". L’appuntamento più atteso la Notte Rosa di sabato, che, dalle 19 in poi, accenderà centro storico e piazze di musica, spettacolo e mostre, dj set, moda e food. Nel programma diffuso la mostra “Il Giro di Motta“, ancora allestita in via Vittorio Veneto, e “Bicicletta che passione“, esposizione allestita in Casa Berva, i concorsi per gli allestimenti di vetrine e addobbi dei balconi, giunti all’ultima sfida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutto pronto per l’arrivo del Giro. Mostre, eventi e una notte in rosa

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