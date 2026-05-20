In soli tre minuti, i partecipanti si confrontano in una sfida sul palco di ’Senti che muscoli Sp’! senza l’uso di oggetti di scena o musica di sottofondo. Durante la prova, devono presentare testi originali, facendo affidamento esclusivamente sulla propria presenza fisica, sulla voce e sulla forza delle parole. Il format richiede rapidità e capacità di comunicare in modo efficace, creando un confronto diretto tra i concorrenti in un tempo limitato.

Tre minuti di tempo, testi originali e nessun oggetto di scena o base musicale: solo la presenza fisica, la voce e la forza della parola. La poesia performativa si riappropria dei suoi spazi con il poetry slam, la disciplina di derivazione statunitense che rompe la distanza tra autore e pubblico, riportando la poesia a una dimensione orale e comunitaria. L’appuntamento è fissato al Birrificio del Golfo, in via delle Fornaci 15, dove a partire dalle 20.30 di venerdì prenderà una nuova puntata della ormai nota sfida intitolata ‘Senti che muscoli Sp!’. La serata, organizzata naturalmente dal collettivo spezzino dei Mitilanti, rappresenta l’ultimo atto del campionato regionale ligure per la stagione in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutto in tre minuti: che sfida sul palco in ’Senti che muscoli Sp’!

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