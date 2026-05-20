Lunedì 25 maggio alle 10, presso l’aula magna della sede di piazza Rosselli, un’università per stranieri ospita la proiezione del documentario intitolato “Tutto il male del mondo”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto dedicato a Giulio Regeni, con l’obiettivo di approfondire la vicenda attraverso questa produzione cinematografica. La proiezione fa parte di un ciclo di eventi organizzati dall’ateneo in collaborazione con l’associazione che promuove le iniziative legate al ricordo del giovane ricercatore.

Università per Stranieri aderisce all’iniziativa ’Le Università per Giulio Regeni’ con la proiezione del documentario ’Tutto il male del mondo’, lunedì 25 maggio in aula magna nella sede di piazza Rosselli alle 10.30. Il documentario sarà preceduto dai saluti del rettore Tomaso Montanari e dai videomessaggi dei genitori di Giulio, Paola Deffendi e Claudio Regeni, e del regista Simone Manetti. L’iniziativa ’Le Università per Giulio Regeni’ è promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore. "La storia di Giulio Regeni, grazie al coraggio e alla forza della sua famiglia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Tutto il male del mondo’ arriva a Unistrasi. Il documentario su Giulio Regeni

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