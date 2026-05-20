tutti i sapori del mondo ecco il villaggio del gusto

In occasione del suo decimo anniversario, International street food torna a Vimercate con una grande manifestazione dedicata alla cucina di diverse culture. La piazza principale della città si trasforma in un mercato gastronomico, ospitando numerosi stand che offrono specialità italiane e internazionali. Tra le proposte più presenti ci sono piatti come pasta, pizza e altre delizie provenienti da vari paesi. L’evento, dedicato agli amanti del cibo, si svolge nel cuore della città e propone un’ampia varietà di sapori.

International street food compie 10 anni e festeggia a Vimercate fra carbonara e pizza napoletana. Piazza Unità d’Italia è pronta a ospitare il villaggio del gusto con centinaia di proposte gastronomiche provenienti dall’Italia e dal mondo. L’appuntamento celebrerà il compleanno del festival del cibo di strada diventato uno degli eventi più seguiti del panorama food nazionale grazie a un format che unisce cucina, intrattenimento e valorizzazione dei territori. Inaugurazione venerdì alle 18 con stand aperti fino a mezzanotte. Sabato e domenica l’orario sarà non stop dalle 12 alle 24. I golosi potranno passare dai barbecue americani con pulled... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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