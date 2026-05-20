Tutti i mercatini a Como | ecco dove sono nel quarto weekend di maggio

Nel quarto weekend di maggio, Como si anima con diversi mercatini sparsi in tutta la città. I due principali, riconosciuti come mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e all’interno del Mercato coperto. Questi eventi richiamano ogni anno numerosi visitatori e rappresentano appuntamenti tradizionali per residenti e turisti. Oltre a questi, ci sono altre aree dove vengono allestiti stand e bancarelle, offrendo prodotti di vario tipo. La città mantiene così una tradizione di mercatini molto consolidata nel tempo.

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