Tutti i mercatini a Como | ecco dove sono nel quarto weekend di maggio

Da quicomo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quarto weekend di maggio, Como si anima con diversi mercatini sparsi in tutta la città. I due principali, riconosciuti come mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e all’interno del Mercato coperto. Questi eventi richiamano ogni anno numerosi visitatori e rappresentano appuntamenti tradizionali per residenti e turisti. Oltre a questi, ci sono altre aree dove vengono allestiti stand e bancarelle, offrendo prodotti di vario tipo. La città mantiene così una tradizione di mercatini molto consolidata nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Top 5 Rare Washington Quarter Errors That Changed Lives Forever!

Video Top 5 Rare Washington Quarter Errors That Changed Lives Forever!

Sullo stesso argomento

Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nel secondo weekend di maggioLa città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto.

Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nel terzo weekend di maggioLa città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto.

Natale a Firenze, il programma: alberi, proiezioni di luci, mercatini ed eventi in tutti i quartieriFirenze, 29 novembre 2024 - Proiezioni di luci su Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e San Paolino sul tema del rispetto, illuminazioni artistiche per Palazzo Medici Riccardi, per il Mercato Centrale, per ... lanazione.it

Tornano i mercatini di Natale in parrocchia. E poi bomboloni, cioccolata e musica per tuttiTornano, a grande richiesta, i mercatini natalizi a Candeglia. Sabato 30 novembre e domenica primo dicembre, nei locali della parrocchia di San Pietro a Candeglia, in via di Mezzomonte al civico 33, ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web