Negli anni Novanta, la gonna al ginocchio era un elemento molto presente in vari stili di moda. Era indossata sia sul red carpet sia nei guardaroba di molte donne, spesso come capo semplice e versatile. Questa lunghezza rappresentava un punto di riferimento nel panorama fashion di quegli anni, diventando un simbolo di eleganza discreta e praticità. La presenza di questa gonna si nota nelle foto d’epoca e nelle riviste di moda dell’epoca, che ne mostrano diverse interpretazioni e abbinamenti.

Negli Anni 90 la gonna al ginocchio era ovunque: dai red carpet ai guardaroba minimalisti delle donne che avevano capito il potere di un capo apparentemente educato. Poi, per un po’, è stata archiviata come sinonimo di look noioso e da ufficio. Ma con il culto dello stile di Carolyn Bessette e il ritorno della moda 90s sulle passerelle, nella primavera estate 2026 torna in pole position. Meno segretaria severa, più cool con senso pratico, l’intenzione è tutto nell’abbinamento. Perché la gonna al ginocchio anni 90 può essere chic, contemporanea e persino sexy. Ecco come si abbina. Gonna al ginocchio e camicia bianca: il minimalismo non è mai casuale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutt’altro che noiosa, come abbinare la gonna al ginocchio Anni 90

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