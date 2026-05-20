Turismo e commercio il Distretto Area Sidicina Alto Casertano coinvolge cittadini e associazioni
Il Distretto del Commercio “Area Sidicina Alto Casertano” sta portando avanti un percorso di partecipazione coinvolgendo cittadini e associazioni locali. Sono stati organizzati incontri pubblici nei vari comuni del territorio per raccogliere contributi e idee in vista della creazione di una nuova Guida Turistica Distrettuale Partecipata. Questa iniziativa mira a valorizzare le offerte turistiche e commerciali della zona, promuovendo un confronto diretto tra gli attori del territorio.
Prosegue il percorso di partecipazione promosso dal Distretto del Commercio “Area Sidicina Alto Casertano”, impegnato nella costruzione della futura Guida Turistica Distrettuale Partecipata attraverso una serie di incontri pubblici nei comuni del comprensorio.Dopo i primi appuntamenti organizzati. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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