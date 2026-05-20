Turismo e commercio il Distretto Area Sidicina Alto Casertano coinvolge cittadini e associazioni

Il Distretto del Commercio “Area Sidicina Alto Casertano” sta portando avanti un percorso di partecipazione coinvolgendo cittadini e associazioni locali. Sono stati organizzati incontri pubblici nei vari comuni del territorio per raccogliere contributi e idee in vista della creazione di una nuova Guida Turistica Distrettuale Partecipata. Questa iniziativa mira a valorizzare le offerte turistiche e commerciali della zona, promuovendo un confronto diretto tra gli attori del territorio.

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