Turismo e commercio il Distretto Area Sidicina Alto Casertano coinvolge cittadini e associazioni

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Distretto del Commercio “Area Sidicina Alto Casertano” sta portando avanti un percorso di partecipazione coinvolgendo cittadini e associazioni locali. Sono stati organizzati incontri pubblici nei vari comuni del territorio per raccogliere contributi e idee in vista della creazione di una nuova Guida Turistica Distrettuale Partecipata. Questa iniziativa mira a valorizzare le offerte turistiche e commerciali della zona, promuovendo un confronto diretto tra gli attori del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue il percorso di partecipazione promosso dal Distretto del Commercio “Area Sidicina Alto Casertano”, impegnato nella costruzione della futura Guida Turistica Distrettuale Partecipata attraverso una serie di incontri pubblici nei comuni del comprensorio.Dopo i primi appuntamenti organizzati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Nasce la “Guida Turistica Partecipata”: il Distretto Alto Casertano coinvolge cittadini e territoriUn progetto che punta a raccontare il territorio partendo da chi lo vive ogni giorno.

Alto Casertano Campania Antica, nasce la Dmo dell'area internaSinergia tra 52 Comuni, Parco Nazionale e Comunità Montane del Matese, del Monte Maggiore e del Monte Santa Croce, Confindustria, Air Campania,...

distretto area sidicina turismo e commercio ilTurismo, il Distretto del Commercio Area Sidicina Alto Casertano avvia il tavolo di lavoroScopri tutti i dettagli riguardo Turismo, il Distretto del Commercio Area Sidicina Alto Casertano avvia il tavolo di lavoro . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

distretto area sidicina turismo e commercio ilSviluppo e innovazione: Mandello, Abbadia, Lierna e Oliveto lanciano il nuovo Distretto del CommercioCon l'obiettivo di migliorare servizi essenziali sia nei centri storici che nelle aree di collegamento paesaggistico ... resegoneonline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web