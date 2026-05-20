Tuoro e Parco Primavera degrado imperante e criticità igienico-sanitarie | FOTO
Nella frazione di Tuoro, nell’area conosciuta come Parco Primavera, sono state segnalate diverse criticità legate alle condizioni igienico-sanitarie, alla rete fognaria e al degrado del verde pubblico. Le problematiche interessano la zona tra via e vicolo Nicola Abbagnano, nelle vicinanze di una scuola primaria della zona. Sono state pubblicate anche alcune fotografie che evidenziano lo stato di incuria e le condizioni di abbandono dell’area. Queste situazioni sono state portate all’attenzione delle autorità competenti.
Criticità igienico-sanitarie, problemi alla rete fognaria e condizioni di degrado del verde pubblico sono state segnalate nella frazione di Tuoro, nell’area Parco Primavera tra via e vicolo Nicola Abbagnano, a ridosso anche di un plesso scolastico della scuola primaria a Caserta.La segnalazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Palestra chiusa a Viterbo per "criticità igienico-sanitarie e strutturali"Il Comune di Viterbo ha disposto la sospensione e la contestuale chiusura immediata di una palestra nella frazione di Bagnaia.
Chiusura delle scuole per ragioni igienico-sanitarie: l’elenco degli istituti coinvoltiTempo di lettura: < 1 minutoDopo la prima comunicazione che parlava di chiusura delle scuole della zona alta per ragioni igienico-sanitarie, il...
Caserta, Parco Primavera: stop gara alloggi popolari, a rischio 9 milioni del PnrrIn 48 ore sono cambiate due volte le carte in tavola nella ormai complessa e intricata vicenda del finanziamento Pnrr per il recupero dell’immobile B1 di proprietà comunale al Parco Primavera di Tuoro ... ilmattino.it
Caserta, alloggi parco Primavera. I tecnici: Affidare i lavoriL’amministrazione comunale procede in maniera spedita verso l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione dello stabile di proprietà comunale (B1) del Parco Primavera a Tuoro. Mercoledì i dirigenti ... ilmattino.it