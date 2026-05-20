Tumori oncologo De Angelis | Test su biopsia riducono tempi e ansia pazienti cancro seno

Un oncologo ha spiegato che, dal 2005, sono disponibili dati che dimostrano come un test genomico eseguito sul campione bioptico possa fornire risultati molto simili a quelli ottenuti dal tumore definitivo. Questa tecnologia permette di ridurre i tempi di diagnosi e di diminuire l’ansia nei pazienti affetti da tumore al seno. La possibilità di analizzare direttamente il campione prelevato durante la biopsia rappresenta un passo avanti nelle procedure diagnostiche per questa patologia.

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