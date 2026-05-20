Tumori oncologo De Angelis | Test su biopsia riducono tempi e ansia pazienti cancro seno
Un oncologo ha spiegato che, dal 2005, sono disponibili dati che dimostrano come un test genomico eseguito sul campione bioptico possa fornire risultati molto simili a quelli ottenuti dal tumore definitivo. Questa tecnologia permette di ridurre i tempi di diagnosi e di diminuire l’ansia nei pazienti affetti da tumore al seno. La possibilità di analizzare direttamente il campione prelevato durante la biopsia rappresenta un passo avanti nelle procedure diagnostiche per questa patologia.
Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "Dal 2005 abbiamo dati che dimostrano come sia tecnicamente possibile effettuare un test genomico sul campione bioptico, ottenendo risultati altamente sovrapponibili a quelli ricavati dal campione tumorale definitivo. Questo è il primo elemento che deve essere compreso e recepito nella pratica clinica". Lo ha detto Carmine De Angelis, oncologo dell'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione G. Pascale, intervenendo oggi a Napoli all'incontro 'Genomics at Work: The Evolution of the Patient Journey in Early Breast Cancer', dedicato all'evoluzione delle cure nel tumore del seno in stadio precoce. "Effettuare il test sul campione bioptico - chiarisce l'esperto - permette al gruppo multidisciplinare di avere indicazioni utili già nelle prime fasi del percorso terapeutico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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