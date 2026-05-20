Un nuovo progetto condotto dall'Università di Milano-Bicocca si concentra sul rapporto tra il microbiota intestinale e lo sviluppo del tumore al colon. La ricerca si basa sull'osservazione che ogni tumore ha bisogno di specifici nutrienti per crescere, con alcune neoplasie che prediligono gli zuccheri e altre i grassi. Lo studio mira a comprendere come modificare la composizione del microbiota possa influire sulla crescita tumorale, aprendo possibilità di interventi mirati.

Ogni tumore ha un ‘cibo’ di cui ha bisogno per crescere: alcune neoplasie preferiscono gli zuccheri, altre i grassi. Ma cosa succederebbe se, complici i microbi che popolano il nostro intestino, riuscissimo a mettere il tumore a dieta? L’idea è venuta ai ricercatori dell’Università Milano-Bicocca: nasce così il progetto Microbi Chef, protagonista di una raccolta fondi ad hoc nell’ambito del programma di crowdfunding dell’Ateneo, BiUniCrowd. Nel mirino del team il tumore al colon. La sfida: batterlo anche grazie alle tecnologie. Il laboratorio di Bioinformatica e Computational Systems Biology dell’Università di Milano-Bicocca, guidato dalla professoressa Chiara Damiani, ha sviluppato metodi informatici che permettono di capire quali sono i nutrienti che il tumore di uno specifico paziente tende a preferire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tumore e microbiota, il progetto di Milano-Bicocca che punta a mettere a dieta il cancro al colon

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