Tubercolosi a scuola Via alla profilassi

A seguito di una segnalazione di un caso di tubercolosi in uno studente di una scuola nella provincia di Grosseto, sono state avviate le procedure di profilassi. Le autorità hanno informato che sono state identificate le persone che sono state a stretto contatto con il ragazzo e che verranno sottoposte a controlli e trattamento preventivo. La scuola ha adottato misure di igiene e sicurezza per evitare ulteriori contagi, mentre le operazioni di sorveglianza sono in corso.

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GROSSETO In seguito a segnalazione di un caso di Tubercolosi (Tbc) in uno studente che frequenta una scuola del comune di Grosseto, l’azienda Usl Toscana sud est, in ottemperanza ai protocolli di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, ha avviato le procedure previste per la gestione e la prevenzione della diffusione dell’infezione. Dall’inchiesta epidemiologica in corso, non emerge un rischio rilevante di trasmissione nell’ambito scolastico: cionondimeno il Dipartimento di Prevenzione di Asl Tse, in coerenza con la normativa vigente e con il suo mandato di tutela della salute pubblica, effettuerà una sorveglianza sui contatti individuati come stretti in un’ottica di massima precauzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tubercolosi a scuola. Via alla profilassi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video POSITIVI ALLA TUBERCOLOSI 30 STUDENTI DEL CARDUCCI-DANTE DI VIA CORSI | 19/05/2026 Sullo stesso argomento Minore colpito da tubercolosi: è ricoverato. A Meldola controlli e profilassiForlì, 4 marzo 2026 – Un minore residente a Meldola è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Morgagni-Pierantoni dopo essere... Tubercolosi a scuola: positivi trenta studenti del Dante CarducciTrenta studenti della sede di via Corsi del liceo Dante Carducci sono risultati positivi alla tubercolosi. Tubercolosi in una scuola di Grosseto: uno studente positivo, scattano i controlli della AslIn seguito a segnalazione di un caso di Tubercolosi (Tbc) in uno studente che frequenta una scuola del comune di Grosseto, l’Azienda Usl Toscana sud est, in ottemperanza ai protocolli di sorveglianza ... corrieredimaremma.it Tubercolosi a scuola: positivi trenta studenti del Dante CarducciA darne notizia è Il Piccolo. I giovani sono asintomatici, ma hanno sviluppato una infezione latente. L'attività di Asugi ... triesteprima.it