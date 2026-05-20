Tubercolosi a scuola a Grosseto un caso tra gli alunni | l’Asl avvia le procedure di sicurezza
A Grosseto è stato segnalato un caso di tubercolosi tra gli studenti di un istituto scolastico. L’Azienda sanitaria locale ha avviato le procedure di sicurezza previste, senza specificare dettagli sulle misure adottate o sul numero di persone coinvolte. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e riguarda un singolo caso che ha portato all’attivazione delle procedure di controllo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla situazione o sulle eventuali conseguenze per l’istituto.
Un caso di tubercolosi ha coinvolto uno studente di un istituto scolastico nel comune di Grosseto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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