A una giornata dalla fine del campionato di Serie A, le prospettive di qualificazione alla Champions League sono ormai quasi compromesse per la squadra in zona europea. Mentre il Milan si presenta con un Modric in più, la Roma si trova senza due dei suoi giocatori più importanti, e il Como ha perso uno dei suoi talenti più giovani. La corsa alla qualificazione continua a essere aperta tra le rivali della Juventus, che comunque vede le proprie chance ridursi sempre più.

2026-05-19 17:30:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Manca soltanto una giornata al termine della Serie A 202526 e le possibilità che la Juve si qualifichi per la prossima Champions League sono bassissime. Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, infatti, servirà un vero miracolo per far sì che la squadra di Spalletti termini il campionato tra le prime quattro in classifica: i bianconeri dovranno vincere a ogni costo contro il Torino, ma dovranno anche sperare in un passo falso delle avversarie (qui tutte le combinazioni). Ma Milan, Roma e Como sono pronte a mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Juve, occhi di speranza sulle rivali Champions: Milan con un Modric in più, Roma senza due big, il Como perde Nico Paz…

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