Negli ultimi giorni, il consenso nei confronti dell’ex presidente è sceso al 37%, secondo alcuni sondaggi. La diminuzione sembra legata a una crescente insoddisfazione riguardo alla gestione dell’economia e alle recenti tensioni con l’Iran. La situazione ha portato a un calo del supporto tra gli elettori, dopo anni di forte rapporto con le sue politiche di politica estera ed economica. Le domande principali riguardano i motivi di questa perdita di fiducia e gli effetti delle recenti crisi internazionali sulla sua popolarità.

? Domande chiave Perché la gestione economica non garantisce più il sostegno di Trump?. Come hanno influito le tensioni con l'Iran sul calo dei consensi?. Chi sono i settori degli indipendenti che stanno abbandonando il leader?. Quali strategie dovrà adottare la Casa Bianca per recuperare gli elettori?.? In Breve Disapprovazione del 70% tra gli elettori indipenti americani.. Critiche concentrate sulla gestione del conflitto con l'Iran.. Dati rilevati mercoledì 20 maggio 2026.. Fallimento delle promesse elettorali sulla stabilità finanziaria nazionale.. Solo il 37% degli elettori americani approva l’operato di Trump in questo mercoledì 20 maggio 2026, con un calo dei consensi che colpisce duramente la gestione della politica estera e delle finanze nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump sotto assedio: il consenso scende al 37% tra economia e Iran

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