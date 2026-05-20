Trump padrone assoluto dei candidati repubblicani
In sei stati degli Stati Uniti si sono svolte le recenti primarie repubblicane, con alcune variazioni nelle modalità di voto. In uno di questi stati, le schede per corrispondenza e il voto anticipato sono soggetti a restrizioni, mentre un altro stato fa largo uso del voto anticipato. I risultati delle consultazioni indicano una forte prevalenza di Donald Trump rispetto agli altri candidati del partito, consolidando la sua posizione come figura dominante nel panorama repubblicano.
Stati uniti Primarie in sei stati in vista delle importantissime elezioni di novembre. Gli endorsement del presidente decidono la partita in Georgia, Kentucky, Alabama. Chi dissente con la Casa bianca è fuori Alabama, Georgia, Kentucky, Idaho, Oregon e Pennsylvania sono stati chiamati a scegliere i candidati che si sfideranno in novembre, quando si rinnova l’intera Camera e un terzo del Senato. Ai repubblicani basterà perdere due seggi alla Camera per perdere la maggioranza: ai democratici ne bastano tre per riprenderla. Al Senato la salita è più ripida: i democratici avrebbero bisogno di guadagnare quattro seggi netti per tornare in maggioranza, partendo da 47 contro 53. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
GRAVE. Trump: Prendiamoci Le Elezioni!, Repubblicani ATTONITI.
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