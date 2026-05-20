Trump padrone assoluto dei candidati repubblicani

In sei stati degli Stati Uniti si sono svolte le recenti primarie repubblicane, con alcune variazioni nelle modalità di voto. In uno di questi stati, le schede per corrispondenza e il voto anticipato sono soggetti a restrizioni, mentre un altro stato fa largo uso del voto anticipato. I risultati delle consultazioni indicano una forte prevalenza di Donald Trump rispetto agli altri candidati del partito, consolidando la sua posizione come figura dominante nel panorama repubblicano.

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