Negli ultimi giorni si sono susseguite dichiarazioni contrastanti riguardo alla situazione tra gli Stati Uniti e l’Iran. Dopo che Teheran ha annunciato di aver proposto un nuovo piano di pace, un rappresentante statunitense ha comunicato che un possibile attacco militare contro l’Iran è stato temporaneamente sospeso. La situazione si è evoluta rapidamente, con continui cambiamenti nelle posizioni ufficiali e minacce di nuovi fronti da parte dell’Iran, che ha insistito sulla propria volontà di difendersi e sulla volontà di rafforzare la propria posizione nella regione.

La guerra grande Ritrattare di continuo è ormai il modus operandi Usa. Il Golfo nel mirino di Teheran La guerra grande Ritrattare di continuo è ormai il modus operandi Usa. Il Golfo nel mirino di Teheran Poco dopo che l’Iran aveva dichiarato di aver presentato un nuovo piano di pace, Donald Trump ha affermato che un «nuovo attacco» militare contro Teheran è stato sospeso su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, per concedere più tempo ai negoziati. Trump avrebbe concesso un «periodo di tempo limitato» – almeno due o tre giorni – per la prosecuzione dei colloqui. Tuttavia, ha minacciato che un «attacco su larga scala» potrebbe comunque verificarsi «da un momento all’altro» se non si raggiungerà un accordo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Trump fa avanti e indietro. L’Iran minaccia «nuovi fronti»

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