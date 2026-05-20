Trump disprezza la Marina britannica ma gli inglesi non gli danno torto

In questi giorni, la portaerei HMS Prince of Wales si trova nelle acque norvegesi, impegnata in esercitazioni militari della NATO. Nel frattempo, sono circolate dichiarazioni di un ex presidente statunitense che ha espresso disprezzo nei confronti della Marina britannica. Le parole dell’ex presidente hanno attirato attenzione, anche se non sono state seguite da reazioni ufficiali o azioni concrete. La presenza della nave nel Mare del Nord si inserisce in una serie di attività militari congiunte tra paesi alleati.

La portaerei HMS Prince of Wales si trova in questo momento nelle acque norvegesi per condurre esercitazioni marittime della NATO. Solo qualche settimana fa il presidente americano Trump aveva sminuito la Marina britannica, descrivendo in modo sprezzante l’intera flotta di Sua Maestà. Pur rimandando al mittente le frasi sgarbate, a Londra sono in molti – anche al vertice delle Forze armate – a dare sostanzialmente ragione alla Casa Bianca. Le frecciatine di Trump. Piccato per il diniego del premier Starmer di aiutarlo nelle ostilità contro Teheran, in un’intervista al Daily Telegraph Trump si era lasciato andare a commenti spregiativi verso il Regno Unito: non avete nemmeno una Marina, le vostre portaerei non vanno, sono dei “giocattolini” rispetto a quelle americane e Starmer può anche non scomodarsi a mandarle nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Follow.it

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