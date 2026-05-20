Truffa del finto poliziotto | colpì a Lecco sette giorni fa arrestato a Como
Sette giorni dopo aver messo a segno una truffa a Lecco, un uomo coinvolto in un episodio simile a Como è stato arrestato in flagranza di reato. La vicenda riguarda l'uso della tecnica del finto poliziotto, che ha portato all'arresto dell'uomo durante un tentativo di truffa nella città comasca. La polizia ha individuato e fermato il sospettato poco dopo aver messo in atto il suo inganno. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.
Dopo avere colpito a Lecco settimana scorsa, mette in atto una nuova truffa a Como con la tecnica del finto poliziotto, ma viene arrestato in flagranza di reato.È accaduto nel pomeriggio di ieri a Como, dove la Polizia di Stato di Como ha colto con le mani nel sacco un 28enne di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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