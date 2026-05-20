Truffa del finto poliziotto | colpì a Lecco sette giorni fa arrestato a Como

Sette giorni dopo aver messo a segno una truffa a Lecco, un uomo coinvolto in un episodio simile a Como è stato arrestato in flagranza di reato. La vicenda riguarda l'uso della tecnica del finto poliziotto, che ha portato all'arresto dell'uomo durante un tentativo di truffa nella città comasca. La polizia ha individuato e fermato il sospettato poco dopo aver messo in atto il suo inganno. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.

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