Truffa ai danni di un' anziana | tre sorpresi col malloppo in auto e denunciati

Tre persone sono state denunciate dopo essere state trovate con un ingente bottino ancora nel veicolo, poco dopo aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana nel cassinate. I carabinieri le hanno intercettate mentre si trovavano con il malloppo nell’auto, portando così a termine un intervento che ha portato alla loro identificazione. L’intera operazione si è svolta nelle ultime ore, portando alla segnalazione delle tre persone coinvolte.

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Avevano ancora il malloppo nell'auto quando i carabinieri li hanno intercettati. Tre persone sono state denunciate per una presunta truffa ai danni di un’anziana, avvenuta nel cassinate.L'operazione dei carabinieri nel pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio 2026. I militari della Sezione. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Truffa a unanziana: arresto in diretta a Milano Sullo stesso argomento Catania, truffa ai danni di un'anziana: due indagatiA Catania la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di un 53enne, sottoposto al divieto per 12 mesi di lavorare presso... Casoria, truffa ai danni di un’anziana: arrestato un 33enneCasoria, truffa telefonica ai danni di un’anziana: la Polizia di Stato arresta un 33enne intervenuto per ritirare il denaro Casoria, la truffa... Francis Kaufmann non era in uno stato di: Pazzia Acuta nel 2020 quando mise in piedi la truffa ai danni dello Stato italiano ottenendo 860.000 euro dal Ministero della Cultura(D.F.) (Governo Conte 2) Accusato di omicidio di una donna e di una bambina di 1 x.com MONZA. SI FINGE CARABINIERE, ARRESTATO IN FLAGRANZA UN 20ENNE PER TRUFFA AI DANNI DI UN’ANZIANA SIGNORA DI 75 ANNI(mi-lorenteggio.com) Monza, 19 maggio 2026- Nel pomeriggio del 13 maggio le Squadre mobili della Questura di Milano e di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 20 anni, ... mi-lorenteggio.com Finto poliziotto truffa un’anziana di 90 anni a Como: arrestato dalla Squadra Mobile un 28enneL’uomo, fermato vicino alla stazione di San Giovanni, aveva con sé 5mila euro e gioielli sottratti alla vittima. Per lui anche un foglio di via dal Comune di Como per due anni ... ciaocomo.it Attenti alla truffa dei soldi sul parabrezza reddit