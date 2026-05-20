Troppi atti vandalici Stop temporaneo alle ’Casine dei libri’

A causa di numerosi atti vandalici, le ’Casine dei libri’ sono state temporaneamente chiuse. Il Lions Club Siena ha annunciato la sospensione del progetto, nato per incentivare la condivisione della cultura e la diffusione della lettura negli spazi pubblici della città. La decisione è stata comunicata in seguito ai ripetuti danneggiamenti che hanno coinvolto le strutture dedicate allo scambio di libri. La chiusura rimarrà in vigore finché non saranno adottate misure per garantire la sicurezza e il ripristino del progetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ripetuti atti vandalici contro le ’Casine dei libri’. E’ la denuncia del Lions Club Siena, che ufficializza la sospensione temporanea del progetto avviato per favorire la libera circolazione della cultura e promuovere la lettura condivisa in spazi pubblici della città. L’installazione delle ’Casine dei libri’ fu effettuata nel giugno del 2023 alla Lizza, in Fortezza e a San Prospero. "La decisione – spiega il Club – si è resa necessaria a seguito di ripetuti atti vandalici che hanno compromesso l’integrità delle strutture e la funzionalità dell’iniziativa. Le casine, donate alla comunità come presidio di civiltà e partecipazione, sono state oggetto di danneggiamenti sistematici, che ne impediscono oggi l’utilizzo secondo lo spirito per cui sono state concepite". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Troppi atti vandalici". Stop temporaneo alle ’Casine dei libri’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Atti vandalici, confermata la vicinanza alle persone coinvolteArezzo, 29 aprile 2026 – La Conferenza Integrata dei Sindaci della Valtiberina, alla quale partecipano anche la Direzione dell'Ausl e del Distretto... Leggi anche: Atti vandalici sul treno dei tifosi