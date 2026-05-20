Durante le lunghe ore passate seduti, è fondamentale seguire alcune regole per evitare problemi alla schiena, al collo, alle ginocchia e alla circolazione. Un esperto ha condiviso otto consigli pratici per mantenere una postura corretta e prevenire fastidi o danni. Questi suggerimenti sono rivolti a chi trascorre molte ore davanti a uno schermo o in attività sedentaria, offrendo indicazioni semplici per ridurre gli effetti negativi di uno stile di vita troppo sedentario.

Passare molte ore seduti davanti al computer può favorire dolori muscolari, rigidità articolare e disturbi circolatori. Ciò non dipende solo dalla postura, ma anche dalla combinazione tra seduta prolungata, ridotta variabilità dei movimenti e scarsa attività fisica, come spiega a Gazzetta Active il dottor Pedro Berjano, responsabile UO GSpine4 dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano: “Il nostro corpo non è progettato per rimanere immobile a lungo. Nel breve periodo una posizione scorretta può causare rigidità e affaticamento muscolare. Nel tempo, invece, posture mantenute in modo abituale – soprattutto con tronco e spalle incurvati in avanti – possono favorire sovraccarico della colonna vertebrale e dolore persistente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Troppe ore seduti? Ecco 8 regole d'oro per non fare danni a schiena, collo, ginocchia e circolazione

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