Trivellato lancia una nuova identità digitale | il sito web rinnovato è ora online

Il sito web di Trivellato è stato aggiornato e ora è disponibile online. L'azienda, attiva nel settore da diversi decenni, ha presentato la nuova versione del suo portale, che offre un'interfaccia più moderna e funzionalità migliorate. La mossa fa parte di una strategia di rinnovamento digitale e mira a rafforzare la presenza online dell'azienda. La comunicazione ufficiale è stata rilasciata il 20 maggio 2026, specificando che il sito aggiornato permette una navigazione più semplice e intuitiva.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Vicenza, 20052026. Trivellato, storica realtà nel settore automotive italiano e punto di riferimento per i marchi Mercedes-Benz, AMG, Mercedes-Benz Certified, smart, Sportequipe, ICH-X e XPENG, è lieta di annunciare la pubblicazione del suo nuovo sito web. Con un patrimonio di oltre cento anni di storia e una forte spinta verso l’innovazione, il Gruppo conferma la propria visione proiettata al futuro, offrendo ai propri clienti un’esperienza online migliorata sotto ogni aspetto. Fondata nel 1922 a Vicenza come piccolo garage specializzato e diventato nel tempo una delle concessionarie storiche più importanti d’Italia, Trivellato ha saputo innovarsi continuamente, abbracciando sempre con entusiasmo nuove opportunità tecnologiche e di servizio per la propria clientela. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Trivellato lancia una nuova identità digitale: il sito web rinnovato è ora online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Matrimonio digitale: come il sito web rivoluziona la logistica? Cosa sapere I portali digitali integrano mappe Google e pagamenti PayPal per la gestione dei matrimoni. Castello di Poppi: da oggi online il nuovo sito webArezzo, 4 marzo 2026 – Da oggi è online il nuovo sito web del Castello di Poppi https://castellodipoppi.