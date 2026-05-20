Tripletta del Tc Marfisa Protagonisti i veterani

Il T.C. Marfisa ha vinto tre titoli regionali nelle competizioni dedicate ai veterani. Le vittorie sono state ottenute nelle rispettive categorie, confermando la presenza di giocatori esperti e competitivi nel club. Le gare si sono svolte in diverse località della regione e hanno coinvolto diverse squadre del club. La tripletta rappresenta un risultato significativo per la società, che continua a sviluppare il settore dedicato ai tennisti over 40. Nessun dettaglio sulle date o sui nomi dei vincitori è stato reso noto.

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Sono tre i titoli regionali conquistati dalle squadre del T.C. Marfisa in altrettante competizioni per veterani. Il primo in ordine cronologico è quello conquistato dalle Ladies 40, che dopo aver dominato il girone a tre, hanno vinto la finale contro il Tennis Viserba A. Questa la formazione: Alice Gozzi, Irene Costantino, Micol Di Giglio, Giada Spanedda, Caterina Veronese e Paola Ziosi. Il secondo titolo vede protagonista la compagine Over 60, che nel girone si è classificata seconda, accedendo così al tabellone dove ha superato il C.A. Faenza in semifinale e il Forum Tennis Forlì in finale. In squadra c’erano Cesare Brini, Giovanni Caincio, Ferdinando Fiore, Enrico Minganti, Luigi Russo, Simone Sala, Saverio Selleri e Paolo Veroni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tripletta del Tc Marfisa. Protagonisti i veterani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Se le note abbracciano la salute. Torna Musica a Marfisa d’EsteLa rassegna concertistica ’Musica a Marfisa d’Este 2026’ torna in scena sotto la loggetta della palazzina Marfisa d’Este (corso della Giovecca 170). Torna in scena ‘Musica a Marfisa d'Este’: le armonie al servizio della saluteLa rassegna concertistica ‘Musica a Marfisa d'Este’ torna in scena sotto la loggetta della palazzina Marfisa d'Este (corso della Giovecca 170,...