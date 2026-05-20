Trevisani sull’addio di Conte | Non mi sorprende
Riccardo Trevisani ha commentato l’addio di Antonio Conte al Napoli, affermando che la sua partenza non lo sorprende. La decisione dell’allenatore di lasciare il club è stata comunicata nelle ultime ore, senza dettagli sui motivi. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media sportivi, suscitando reazioni nel mondo del calcio. Non sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulle circostanze che hanno portato a questa separazione.
L’addio di Antonio Conte al Napoli non sorprende Riccardo Trevisani. Il giornalista, intervenuto a Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, ha analizzato la separazione tra il tecnico e il club azzurro, leggendo la scelta anche alla luce della carriera dell’allenatore. Per Trevisani, il percorso di Conte a Napoli va valutato senza estremismi. La stagione non è stata brillante sul piano del gioco e della Champions League, ma si è chiusa comunque con il secondo posto e la vittoria della Supercoppa. “Non mi sorprende. Conte non supera mai i due anni, non c’è nessuna notizia su un addio di Conte. Dichiarazioni così, acquisti imperfetti, una Champions League brutta e un gioco non scintillante, ma chiude al secondo posto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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