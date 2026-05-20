Trevisani sull’addio di Conte | Non mi sorprende

Riccardo Trevisani ha commentato l’addio di Antonio Conte al Napoli, affermando che la sua partenza non lo sorprende. La decisione dell’allenatore di lasciare il club è stata comunicata nelle ultime ore, senza dettagli sui motivi. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media sportivi, suscitando reazioni nel mondo del calcio. Non sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulle circostanze che hanno portato a questa separazione.

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