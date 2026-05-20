Trento Live Festival | interrogazione PD su costi e filiera degli appalti

Il Trento Live Festival è al centro di un'interrogazione presentata dal Partito Democratico, che riguarda i costi e la gestione degli appalti legati all'evento. La richiesta si concentra sulle società coinvolte nei subappalti e sulla modalità di distribuzione dei fondi pubblici tra i diversi partner operativi. La questione riguarda anche la trasparenza nella gestione delle risorse e la composizione delle imprese coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa. La discussione si sviluppa nel contesto delle procedure di affidamento e delle eventuali criticità emerse.

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