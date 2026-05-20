In Europa, oltre 37 milioni di persone non riescono a permettersi un pasto di qualità ogni due giorni, nonostante abbiano un’occupazione. La situazione riguarda diversi paesi dell’Unione europea, dove la difficoltà nell’accesso al cibo si manifesta non solo tra chi è senza lavoro, ma anche tra chi lavora e fatica a coprire le spese alimentari. Questa realtà solleva questioni sul ruolo dei supermercati e delle reti di distribuzione nel fronteggiare la povertà alimentare e nel garantire un minimo di sicurezza alimentare a chi si trova in condizioni di difficoltà.

Roma, 20 maggio 2026 – Nonostante abbia un lavoro tanta gente oggi fatica a comprare del cibo e tra i paesi dell'Unione europea ci sono più di 37 milioni di persone che non possono permettersi un pasto di qualità ogni due giorni. Esistono però soluzioni in grado di invertire la rotta, a cominciare dal cibo invenduto cioè tutti quegli alimenti che si trovano in buono stato e che rimangono sugli scaffali dei supermercati. Proprio la Grande distribuzione organizzata rappresenta una fonte a cui Banco alimentare attinge per dare cibo a chi ne ha bisogno. Secondo la ricerca promossa da Fondazione Banco Alimentare ETS e realizzata dal Food Sustainability Lab della POLIMI School of Management del Politecnico di Milano, ogni anno vengono donate per fini sociali oltre 48. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trentasette milioni di persone senza pasto in Europa. Cosa possono fare i Supermercati

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