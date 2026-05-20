Trenta aziende spolpate e portate al fallimento | anche un consulente ravennate indagato per bancarotta
Trenta aziende delle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca sono finite in fallimento, con i beni sottratti e i creditori lasciati senza risposte. Un consulente di Ravenna è stato iscritto nel registro degli indagati per bancarotta fraudolenta, nell’ambito di un’indagine in corso. Le accuse riguardano presunte operazioni che avrebbero portato al dissesto di queste imprese, attraverso pratiche di svuotamento e sottrazione di patrimoni. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e accertamenti in ambito fallimentare.
Avrebbero "spolpato", portandole al fallimento e svuotandole dei beni per evitare di metterli a disposizione dei debitori, ben 30 aziende in crisi con sedi nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca. Sono dodici gli indagati (e fra loro c'è anche un ravennate) a vario. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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