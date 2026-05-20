Trenta aziende spolpate e portate al fallimento | anche un consulente ravennate indagato per bancarotta

Trenta aziende delle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca sono finite in fallimento, con i beni sottratti e i creditori lasciati senza risposte. Un consulente di Ravenna è stato iscritto nel registro degli indagati per bancarotta fraudolenta, nell’ambito di un’indagine in corso. Le accuse riguardano presunte operazioni che avrebbero portato al dissesto di queste imprese, attraverso pratiche di svuotamento e sottrazione di patrimoni. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e accertamenti in ambito fallimentare.

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