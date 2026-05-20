Negli ultimi tre anni, le strade di Monza hanno registrato quasi tremila incidenti, con un incremento durante i periodi di bel tempo e sui rettilinei. Le cause più frequenti sono state la distrazione e le violazioni delle norme stradali. In questo lasso di tempo, sette persone hanno perso la vita e oltre 1.500 sono rimaste ferite. La situazione evidenzia una costante presenza di pericolo lungo le arterie principali della città.

Monza, 20 maggio 2026 - Quasi tremila incidenti negli ultimi tre anni lungo le strade di Monza, sette persone che non sono tornate a casa e più di 1.700 rimaste ferite. E un chiaro punto segnato col nero nella cartina della città, dove gli incidenti si ripetono con una frequenza quasi dieci volte maggiore rispetto ad altri tratti considerati a rischio: è l’ incrocio tra viale Stucchi e viale Sicilia a dominare nettamente la classifica dei posti più pericolosi di Monza per gli automobilisti, con 90 incidenti che si sono ripetuti in tutte le varianti nella zona della rotatoria dello stadio. L’intera rete stradale urbana misura 260 chilometri che, in media, sono il teatro di quasi 3 collisioni al giorno tra veicoli di diverse categorie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tremila incidenti stradali in tre anni a Monza, spesso col bel tempo e sui rettilinei. Le cause? Distrazione e violazioni

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