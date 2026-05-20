Tre quindicenni travolti da una Porsche davanti scuola in provincia di Treviso | soccorsi in ospedale non sono in pericolo

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, a Motta di Livenza, un incidente si è verificato davanti a una scuola coinvolgendo tre ragazzi di quindici anni, che sono stati investiti da un'auto sportiva di marca Porsche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i giovani sono stati trasportati in ospedale. Secondo le prime informazioni, non si trovano in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità sono al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tre studenti di quindici anni sono stati travolti da una Porsche oggi, mercoledì 20 maggio, a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lorenzo Persiani morto sulla Porsche da 200mila euro: la corsa con due amiche

Video Lorenzo Persiani morto sulla Porsche da 200mila euro: la corsa con due amiche

Sullo stesso argomento

Studenti travolti da una Porsche davanti a scuola: tre 15enni portati in ospedaleMOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Tre studenti sono stati travolti da una Porsche guidata da un 30enne fuori dall'istituto Scarpa: l'incidente è avvenuto...

Leggi anche: Quattro scialpinisti travolti da una valanga: 2 sono bresciani, un ferito in ospedale

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web