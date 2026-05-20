Tre quindicenni travolti da una Porsche davanti scuola in provincia di Treviso | soccorsi in ospedale non sono in pericolo
Oggi, a Motta di Livenza, un incidente si è verificato davanti a una scuola coinvolgendo tre ragazzi di quindici anni, che sono stati investiti da un'auto sportiva di marca Porsche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i giovani sono stati trasportati in ospedale. Secondo le prime informazioni, non si trovano in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità sono al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
Tre studenti di quindici anni sono stati travolti da una Porsche oggi, mercoledì 20 maggio, a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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